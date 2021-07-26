В следственном комитете рассказали, за что задержали заведующую детским садом в Тутаеве

Заведующей инкриминируют получение взятки в 57 200 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

52-летняя заведующая детским садом в Тутаеве Ярославской области обвиняется в получении взятки в значительном размере. Речь идет о сумме в 57 200 рублей.

- По версии следствия, обвиняемая получила деньги за обеспечение приоритетного права заключения контрактов и договоров поставок на различные товары в дошкольное образовательное учреждение, - пояснили КП-Ярославль в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По решению Тутаевского городского суда обвиняемая заключена под стражу на два месяца.