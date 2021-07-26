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Происшествия26 июля 2021 14:20

Ярославна перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей

При этом она оформила четыре кредита
Анастасия Голубева
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Ярославна перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей

Ярославна перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Фрунзенского района обратилась 56-летняя женщина и рассказала, что 30 июня ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и заявил, что на нее мошенники пытаются оформить кредит. Липовый сотрудник банка убедил потерпевшую в том, что кредит нужно все-таки взять, а также снять все деньги со счетов. По инструкции злоумышленника женщина оформила четыре кредита почти на 600 тысяч рублей и перевела их по указанным номерам.

- Кроме этого, спустя неделю после первого звонка, мошенники вновь позвонили женщине и убедили ее заказать кредитную карту, которую ей доставили прямо домой. Заявительница сняла денежные средства с кредитной карты в размере 65 тысяч рублей и перевела их мошенникам. Общий ущерб составил 687 805 рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.