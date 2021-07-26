Билайн запустил технологию VoLTE в Ярославской области

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE*) для клиентов Ярославской области. Сервис позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE, а также обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Технология VoLTE открывает клиентам ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео. Качество передачи звука улучшается за счет технологии HD Voice **, создается эффект «живого присутствия» во время разговора. Соединение устанавливается почти мгновенно и минимизируется вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G и тарифицируется как обычный голосовой трафик.