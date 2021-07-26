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Здоровье26 июля 2021 12:42

201 ярославец с COVID-19 находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

Из 2114 перепрофилированных коек занята 1701
Полина Вачнадзе
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Из 2114 перепрофилированных коек занята 1701

Из 2114 перепрофилированных коек занята 1701

Фото: Алиса ТИТКО

В Ярославской области сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. Число пациентов, зараженных COVID-19, продолжает расти. За сутки инфекцию диагностировали еще у 205 человек, скончались пять человек.

В 18 больницах идет прием пациентов с коронавирусом. Перепрофилированы под них 2114 коек, 1701 из них занята.

- Состояние 201 больного крайне тяжелое и тяжелое, они находятся на ИВЛ и кислородной поддержке. Состояние средней тяжести у 1409 человек, - пояснили в оперштабе по коронавирусу.

Состояние 201 больного крайне тяжелое и тяжелое

Состояние 201 больного крайне тяжелое и тяжелое

Фото: Правительство Ярославской области