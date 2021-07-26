В Ярославской области заведующую детским садом обвиняют в получении взятки

Какова сумма взятки, пока не уточняется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующую детским садом Тутаева Ярославской области обвиняют в получении взятки в значительном размере. О какой сумме идет речь и за какие именно услуги, пока не уточняется.

- Постановлением Тутаевского городского суда от 21 июля удовлетворено ходатайство следователя, в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 19.09.2021, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.