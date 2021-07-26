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Происшествия26 июля 2021 12:25

В Ярославской области заведующую детским садом обвиняют в получении взятки

Руководителя взяли под арест на два месяца
Полина Вачнадзе
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Какова сумма взятки, пока не уточняется

Какова сумма взятки, пока не уточняется

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующую детским садом Тутаева Ярославской области обвиняют в получении взятки в значительном размере. О какой сумме идет речь и за какие именно услуги, пока не уточняется.

- Постановлением Тутаевского городского суда от 21 июля удовлетворено ходатайство следователя, в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 19.09.2021, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.