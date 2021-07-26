В Ярославле изменилось расписание еще пяти автобусных маршрутов Фото: Борис КУДРЯВОВ

С 26 июля в Ярославле изменилось расписание еще пяти автобусных маршрутов. В рабочие дни по новому графику будут ходить автобусы №№19, 19К, 24, 27 и 66. Обновленное расписание можно посмотреть на сайте МУП «Яргортранс».

Напомним, что в конце прошлой недели изменился порядок работы 23 автобусов в выходные дни, а три автобуса - №№41Б, 70 и 77 – стали выходить в рейсы только в будни.

На общегородском совещании, которое прошло 20 июля, мэр Ярославля Владимир Волков, подводя итоги первой недели работы транспортной реформы, распорядился "отработать проблемные вопросы, которые пока еще возникают у горожан". В пресс-службе мэрии пояснили, куда можно обращаться с жалобами и пожеланиями.