В Ярославле из-за съемок фильма перекроют движение на нескольких улицах

Движение в центре города ограничат 28 июля Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 28 июля с 8 утра до 19:30 будут временно затруднено и ограничено движение на нескольких улицах в центре города, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать на участках улиц Волкова, Народного переулка, Волжской набережной в районе дома №25/2 и Советская в районе домов №№2/6, 4/9.

- В это время будут проводиться киносъемочные мероприятия кинокомпании «Ярсинема» в рамках творческого проекта «СпецБАТ». Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.