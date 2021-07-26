В Ярославле из-за съемок фильма перекроют движение на нескольких улицах

Движение в центре города ограничат 28 июля
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле 28 июля с 8 утра до 19:30 будут временно затруднено и ограничено движение на нескольких улицах в центре города, сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать на участках улиц Волкова, Народного переулка, Волжской набережной в районе дома №25/2 и Советская в районе домов №№2/6, 4/9.
- В это время будут проводиться киносъемочные мероприятия кинокомпании «Ярсинема» в рамках творческого проекта «СпецБАТ». Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.