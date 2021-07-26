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Происшествия26 июля 2021 10:34

В Ярославском районе «КАМАЗ» сбил пенсионера

Пожилой мужчина скончался до приезда скорой помощи
Полина Вачнадзе
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В Ярославском районе «КАМАЗ» сбил пенсионера

В Ярославском районе «КАМАЗ» сбил пенсионера

Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославском районе, на 228-м километре трассы «Москва – Холмогоры», 25 июля погиб пожилой мужчина.

По предварительным данным, 84-летний пенсионер переходил проезжую часть не по пешеходному переходу и попал под колеса «КАМАЗа». За рулем грузовика находился 41-летний водитель.

- Пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. На место выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - пояснили в УМВД по Ярославской области.