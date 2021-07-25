В Ярославле активизировались догхантеры

В Ярославле вновь активизировались догхантеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле снова активизировались догхантеры. Уже несколько владельцев питомцев сообщили о смерти кошек и собак.

- Крик души. Люди, будьте внимательны, когда гуляете со своими питомцами. Снова догхантеры со своей отравой. Сегодня потеряли нашего любимца, которому было всего 5 месяцев. Смерть была ужасная. Спасти не смогли. Когда же эти уроды сами отправятся своей отравой, - написали в группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте.

- У меня вчера котенок умер от такой отравы, вечером все было хорошо, утром нашла его лежащего с онемевшими задними лапами, везде была рвота, он был вялый, но еще живой. Спасти не смогли, - пишет еще одна участница группа.

Конечно, большинство подписчиков осудили отравителей.

- Они эту дрянь не адресно раскидывают, а просто везде.

- Собаке, особенно щенку, достаточно понюхать эту отраву через намордник. Вот одно не понятно, если есть такие вот "герои", разбрасывающие отраву (они же считают, что за справедливость, правда к алкашне ни один не подойдет), так почему делают это тайно? Ну, если вы - борцы, то рожи-то свои не прячьте. Хозяевам будет с кого спросить. Не думаю, что щенуля гулял без хозяев.

- Собаки, кошки, дети, подростки. Эту гадость банально можно на обуви притащить. Поэтому те, кто это делают - они и о людях не думают.

Но нашлись и те, кто в какой-то степени поддерживают догхантеров и обвиняют хозяев в том, что те плохо следят за своими подопечными. Если убирать за собаками, выгуливать их на поводке и в наморднике, что тогда и отравители успокоятся. Правда, не уточняется, как быть с бездомными животными.

- Отравы нет там, где не гуляют люди, где нет детских площадок, лавочек и тротуаров. Заботьтесь о своих питомца сами, гуляйте там, где место не общественное. Не забывайте убирать. В ненависти виноват человек.