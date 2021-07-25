Ярославский "Шинник" выиграл в первом домашнем матче сезона. ФОТО: ФК "Шинник"

Футболисты ярославского "Шинника" вчера, 24 июня, на родном поле обыграли "Торпедо-Владимир". Победу удалось одержать с минимальным счетом 1:0, единственный и, как потом оказалось, победный гол забил Евгений Осипов на 49 минуте игры.

Болельщиков на стадионе оказалось немного, несмотря на бесплатный вход и просьбу руководства ФК "Шинник" прийти и поддержать команду.

"Шинник" - "Торпедо-Владимир" 1:0 Гол: Осипов - 49 мин. "Шинник": Филиппов, Осипов, Хитяев (Кузнецов, 90+), Покидышев, Семенов, Леонтьев, Текучев (Бетюжнов, 46), Канаев (Зинков, 46), Самойлов, Азявин (Кожухарь, 63), Белоус (Низамутдинов, 68) "Торпедо-Владимир": Ковешников, Перфилов, Чувилов, Мясников, Калабухов, Жаров, Зенин (Гришин, 74), Победимов (Бакаров, 70), Степанюк (Бычков, 70), Глинский (Гладышев, 18), Андреев Предупреждения: Самойлов - 41 мин., Филиппов - 85 мин., Покидышев - 86 мин. ("Шинник") - Зенин - 41 мин., Победимов - 47 мин. ("Торпедо-Владимир") Судейская бригада: Игорь Низовцев (Нижний Новгород) - Михаил Шаламов (Санкт-Петербург), Александр Захаров (Санкт-Петербург) Инспектор: Хомутинников Игорь Евгеньевич (Калининград) 1320 зрителей.