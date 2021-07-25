В Ярославле изменилось расписание 23 автобусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле изменилось расписание 23 автобусов в выходные дни. Иначе будут ходить автобусы №№ 1, 2, 4, 8, 9, 18, 19, 19К, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 42, 53, 56, 57, 62, 66, 76, 93Г, 99С. Об этом сообщили в МУП "Яргортранс", актуальное расписание транспорта можно посмотреть на сайте компании.

Три автобуса - №№41Б, 70 и 77 - будут ездить только по рабочим дням. Вместо №41Б, уточнили в "Яргортрансе", пассажиры могут воспользоваться автобусом №42, а вместо №70 и №77 - автобусом маршрута №10.