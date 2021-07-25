Из ярославского перинатального центра выписали первую в этом году тройню

Малышей назвали Евой, Дашей и Львом Фото: Правительство Ярославской области

Из перинатального центра Ярославля выписали тройню - первую в этом году. Малыши - Ева, Дарья и Лев - родились в середине июня в семье Ирхиных. Но из-за очень маленького веса новорожденным пришлось задержаться под наблюдением врачей. Наконец-то вся семья поехала домой, в село Золоторучье Угличского района.

Светлана Ирхина и супруг ждали двойню и только практически накануне родов им сообщили, что они станут родителями не двоих, а троих детей.

– За пять месяцев этого года на свет в перинатальном центре появились более 4 тысяч малышей. А всего, за 10 лет существования медицинского учреждения – 42875 детей, в том числе 19 троен, – отметил директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.