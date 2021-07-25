Мэр Ярославля показал, как будет выглядеть сквер у ротонды

Проект предполагает единый дизайн всех элементов
Фото: Мэрия Ярославля
Мэр Ярославля Владимир Волков на своей странице ВКонтакте показал горожанам, как после благоустройства будет выглядеть сквер у ротонды. Ремонтные работы, по словам градоначальника, там начнутся очень скоро.
Благоустройство территории у ротонды начнется после окончания ремонта Комсомольской
Фото: Мэрия Ярославля
Сейчас в Ярославле идет ремонт улицы Комсомольской. Благоустройство территории у ротонды начнется после окончания этих работ.
Там, гед когда-то стояли киоски, будут лавочки
Фото: Мэрия Ярославля