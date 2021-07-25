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Общество25 июля 2021 10:09

Мэр Ярославля показал, как будет выглядеть сквер у ротонды

Скоро там начнется ремонт
Полина Вачнадзе
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Проект предполагает единый дизайн всех элементов

Проект предполагает единый дизайн всех элементов

Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков на своей странице ВКонтакте показал горожанам, как после благоустройства будет выглядеть сквер у ротонды. Ремонтные работы, по словам градоначальника, там начнутся очень скоро.

Благоустройство территории у ротонды начнется после окончания ремонта Комсомольской

Благоустройство территории у ротонды начнется после окончания ремонта Комсомольской

Фото: Мэрия Ярославля

Сейчас в Ярославле идет ремонт улицы Комсомольской. Благоустройство территории у ротонды начнется после окончания этих работ.

Там, гед когда-то стояли киоски, будут лавочки

Там, гед когда-то стояли киоски, будут лавочки

Фото: Мэрия Ярославля