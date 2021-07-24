Жители Ярославской области обустроили пляж у рухнувшего моста

Мост рухну во время паводков. Фото: Полина Гневко

В Борисоглебске Ярославской области пару лет назад рухнул пешеходный мост, по которому жители добирались с одного берега реки Устье на другой.

- Мост рухнул несколько лет назад во время паводка. Вряд ли его уже будут восстанавливать, - рассказывает гостья Борисоглебска.

Но местных треснувшее пополам сооружение нисколько не напугало. Поэтому на месте происшествия они оборудовали на пляж, где купаются и взрослые, и дети. Было время, когда отдыхающие прыгали с обломков моста в воду, но потом поняли, что это опасно - из воды видны сваи.