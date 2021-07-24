Ректор ярославского педуниверситета поздравил олимпийскую чемпионку Анастасию Галашину с победой на играх

Михаил Груздев поздравил выпускницу педуниверситета Анастасию Галашину с победой на олимпийских играх в Токио. Фото: со страницы в Фейсбуке Михаила Груздева

Ректор ЯГПУ им К.Д. Ушинского Михаил Груздев поздравил выпускницу педуниверситета Анастасию Галашину с победой на олимпийских играх в Токио. Девушка завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки. - Бесконечно рад успеху в Токио нашей студентки Анастасии Галашиной. Именно она принесла первую медаль в копилку Российской сборной, завоевав серебро в стрельбе из пневматической винтовки на расстояние 10 метров,- сказал с "КП-Ярославль" Михаил Вадимович. Напомним, что сегодня, 24 июля, российская спортсменка выступила в финале олимпийских игр в Токио, в категории «стрельба из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин». Девушка уверенно шла за золотом, опережая участницу из Китая Цян Ян на 0,2 очка. Но в финальном выстреле уступила сопернице с результатом 8,9 - китаянка попала в 9,8.