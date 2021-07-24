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Происшествия24 июля 2021 10:14

В Ярославле погиб пенсионер, который ушел гулять с собачкой

Мужчину искали три дня
Влада Красоткина
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Владимир пропал 21 июля вместе со своим питомцем. Фото: поисковый отряд «ЯрСпас»

Владимир пропал 21 июля вместе со своим питомцем. Фото: поисковый отряд «ЯрСпас»

23 июля в Ярославле нашли тело 75-летнего пенсионера Владимира Носкова, который ушел из дома гулять с собачкой по Брагино.

- Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким Владимира Константиновича. Большое спасибо тем, кто помогал репостами и распространением информации! - сообщили в поисковом отряде «ЯрСпас».

Напомним, Владимир пропал 21 июля вместе со своим питомцем. Рыжий пес был найден живым возле своего хозяина.