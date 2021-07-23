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Происшествия23 июля 2021 17:21

Следователи установили личность ярославны, которая 23 июля выпала из окна

Погибшей было 46 лет
Влада Красоткина
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Погибшей оказалась 46-летняя ярославна.

Погибшей оказалась 46-летняя ярославна.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославские следователи установили личность женщины, которая утром 23 июля выпала из окна многоэтажки по 2-му Брагинскому проезду. Погибшей оказалась 46-летняя ярославна. Следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было.

- По предварительным данным, женщина совершила суицид. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Тело ярославны направлено на медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти.