Следователи установили личность ярославны, которая 23 июля выпала из окна

Погибшей оказалась 46-летняя ярославна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославские следователи установили личность женщины, которая утром 23 июля выпала из окна многоэтажки по 2-му Брагинскому проезду. Погибшей оказалась 46-летняя ярославна. Следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было.

- По предварительным данным, женщина совершила суицид. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Тело ярославны направлено на медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти.