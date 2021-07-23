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Общество23 июля 2021 14:30

В Ярославле пенсионер вышел гулять с собачкой и пропал

Мужчину ищут с 21 июля
Полина Вачнадзе
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Пенсионер пропал 21 июля. ФОТО: ЯрСпас

Пенсионер пропал 21 июля. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле идут поиски 74-летнего Владимир Константиновича Носкова. 21 июля в Дзержинском районе мужчина ушел гулять с маленькой рыжей собачкой и пропал.

Приметы: на вид 75 лет, рост 156 сантиметров, худощавый, волосы седые, глаза серые.

Был одет в полосатую майку, синие спортивные штаны, коричневые сандалии, зеленую бейсболку.

Если вам известно, где сейчас находится Владимир Константинович или вы видели его после 21 июля, позвоните по телефонам 02, 102 или 112 - полиция; 8-910-964-08-38 - ЯрСпас.