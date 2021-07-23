В Ярославле с многоэтажки упала девушка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия в "Яблоневом посаде" Ярославля произошла сегодня, 23 июля, рано утром. С многоэтажки, предположительно, с 12 этажа упала девушка.

- Уже пугающая утренняя история в "Яблоневом посаде". Из-под окон дома по 2-му Брагинскому проезду вынесли труп а глазах детей, идущих в детский сад. Очередной суицид? Чем им так нравится в нашем районе? - пишут в группе "Подслушано в Ярославле".

В микрорайоне "Яблоневый посад" подобное происшествие уже не первое. 27 апреля под окнами дома на 2-м Брагинском проезде прохожие нашли тело мужчины, также упавшего с 12 этажа. Через неделю, 2 мая, практически там же нашли труп 58-летней женщины. Она упала с 11 этажа.