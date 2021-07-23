Не так припарковался: в Рыбинске задержали подозреваемого в поджоге машин

Молодой человек говорит, что не понимал, что делает, был пьян. Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге двух машин. В ночь на 21 июля в городе, сгорели сразу три автомобиля, которые находились недалеко друг от друга. К уничтожению двух ВАЗов, стоявших на улицах Герцена и Карякинской, может быть причастен 23-летний молодой человек.

По словам задержанного, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, он возвращался от друга пьяный. Из одного автомобиля, ВАЗа, припаркованного на Герцена, он украл инструмент. Чтобы скрыть следы преступления, поджег машину. Вторую, на улице Карякинской, подпалил, потому что ему не понравилось, как она припаркована.

- Возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Предусмотрено наказание - принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.