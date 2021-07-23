Мэр Ярославля показал, как ночью моют и чистят город

Процесс уборки сняли на квадрокоптер. Скриншот с видео

Мэр Ярославля Владимир Волков на своей странице ВКонтакте, рассказал, как по ночам убирают город от грязи и моют остановочные комплексы.

- Пока город спит, на улицы Ярославля выходит уборочная техника. В ночные часы во всех районах города специалисты МБУ «Горзеленхозстрой» проводят орошение дорог и тротуаров. Также к работе подключаются пылесосы и прицепные механические подметально-уборочные машины элеваторного типа «Бродвей», которые собирают с улиц мусор, песок и пыль. Кроме того, ночью проводится комплексная уборка остановочных комплексов, - написал градоначальник.

Процесс уборки сняли на видео, в том числе, и при помощи квадрокоптера.

Смотреть видеосюжет Ночная уборка Ярославля

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