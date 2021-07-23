Экс-заммэру Ярославля продлили срок ареста на полгода

Срок ареста Рината Бадаева продлен на 6 месяцев. ФОТО: страница Рината Бадаева, "Фейсбук"

Срок ареста бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву продлен на полгода. К такому решению пришел Красноперекопский районный суд города. Напомним, что Ринат Бадаев обвиняется в совершении двух преступлений по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, за помощь двум компаниям он получил около 2,3 миллионов рублей: 1,8 миллиона - за содействие при оформлении договора по выполнению проектных работ для нужд Ярославля, и 530 тысяч - за те же услуги, но от другой фирмы.

- Судебное заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 3 августа. Также продлен срок содержания под стражей в отношении Рината Бадаева на шесть месяцев на период рассмотрения дела в суде, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.