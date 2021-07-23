Все поровну: мужчины считают, что именно так распределены все домашние обязанности

56% мужчин утверждают, что домашние обязанности распределены примерно поровну Фото: Тимур ХАНОВ

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, который показал, что у мужчин и женщин России разное представление о распределении домашних обязанностей. Мужья искренне считают, что бытовые задачи распределены поровну, жены – что им приходится работать по дому больше.

Мужчины:

- 56% утверждают, что домашние обязанности распределены примерно поровну;

- 37% считают, что больше работы по дому делает жена;

- 6% уверены, что бремя домашней работы лежит на их мужских плечах.

Женщины:

- 57% говорят, что выполняют большую часть домашних обязанностей;

- 4 из 10 – что делят работу по дому поровну с мужем;

- 2% - больше домашних дел – на мужчине.

- Интересно, но те мужчины, которые зарабатывают больше женщин, чаще говорят о том, что быт ведет супруга. Мужчин, которые выполняют больше бытовых обязанностей, мало среди семей с разным достатком, и даже среди домохозяйств, где мужчина зарабатывает значительно меньше жены или совсем не работает (15%). В той же ситуации (когда мужья получают меньше или не зарабатывают вовсе), о выполнении мужем большей части домашней работы рассказала только каждая десятая женщина, при этом 54% женщин в семьях с неработающими или мало зарабатывающими мужьями, утверждают, что выполняют больше домашней работы, - поясняют в сервисе SuperJob.

Опрос проводился в 555 населенных пунктах России с 27 мая по 11 июля. В нем приняли участие 3000 человек от 18 лет, состоящие в браке.