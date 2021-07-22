Жительница Ярославской области пропала в лесу, где водятся медведи

Женщина провела в лесу всю ночь. Фото: СУ СКР по Ярославской области

19 июля 82-летняя жительница Углича рано утром пошла в лес за ягодами. Уже начинало вечереть, а пенсионерка так и не вернулась домой. Родственники заявили о ее пропаже.

- На место происшествия незамедлительно выехал следователь, было осмотрено последнее место пребывания женщины и организована работа по ее поиску, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Поиски были непростыми. Местность, в которой пропала пенсионерка - болотистая, а также в ней обитают медведи. Но, к счастью, женщину нашли. Она не пострадала, хоть и провела в лесу всю ночь.