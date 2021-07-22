Ярославцу пришлось отдать за долги больше 80 ювелирных украшенйи

Сейчас эксперты оценивают стоимость украшений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Заволжского района задолжал налогов на 900 000 рублей. Время шло, а мужчина так и не мог расплатиться по долгам. В конечном итоге, денежные трудности измотали ярославца.

- Свыше восьми десятков изделий из серебра должник самостоятельно принес в отделение. Под опись попали ювелирные изделия из серебра: кольца, серьги, подвески с камнями, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Сейчас эксперты оценивают стоимость украшений, а после выставят их на продажу. Полученные средства судебные приставы перечислят взыскателям.