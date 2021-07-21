Роспотребнадзор: вода на официальных пляжах Ярославля не соответствует нормам

Сотрудники Управления Роспотребнадзора региона проверили воду на трех официальных пляжах города и везде полученные результаты не соответствуют нормам.

В Которосли в районе Центрального пляжа обнаружены бактерии стрептококки, превышающие нормативный показатель. На Дзержинском пляже в районе 1-ой Норской набережной и Заволжском пляже у Тверицкой набережной значительно больше, чем допускается бактерий группы кишечной палочки.

- Спасатели МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля установили на всех трех пляжах красные флаги, информирующие об опасности. Информация о несоответствии воды гигиеническим нормативам размещена также на кабинках для переодевания. В ходе рейдов спасатели разъясняют отдыхающим опасность купания в воде с содержанием количества опасных бактерий, превышающего нормативные показатели, - сказали в МКУ «Центр гражданской защиты».

Спасатели советуют ярославцам воздержаться от купания до улучшения качества воды. И если спасатели только советуют, то чиновники предупреждают: нарушителям может быть назначен административный штраф.