В Ярославле на улице Свободы ограничат парковку машин Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Свободы будет введено ограничение на остановку и стоянку автомобилей, сообщает пресс-служба мэрии города. Машины запрещается ставить по четной стороне улицы на участке от улицы Комсомольской до улицы Собинова.

Ограничения вводятся с завтрашнего дня, 20 июля, и будут действовать до окончания ремонта на улице Комсомольской. Изменения необходимы для увеличения пропускной способности улицы Свободы.

Ремонт на Комсомольской начался 16 июля. До его завершения остановки многих автобусов будут перенесены.