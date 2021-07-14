Некрасовский бор могли поджечь, чтобы скрыть следы незаконной вырубки

Огня нет, но дым продолжает валить. ФОТО: Александра КУБАСОВА

Пожар, который разгорелся вчера, 13 июля, в Некрасовском бору может быть делом рук человеческих. Не исключено, что лес подожгли, чтобы скрыть следы незаконной вырубки деревьев.

Сейчас природоохранная прокуратура проводит проверку:

- Будут проверены доводы об умышленном поджоге лесных насаждений в целях сокрытия незаконной рубки, дана оценка действиям или бездействиям уполномоченных должностных лиц, в том числе - в части своевременности принятия мер к тушению лесного пожара, - пояснили в ведомстве.

Огонь был потушен еще вчера, но задымление все еще сохраняется. Как сообщили КП-Ярославль в пресс-службе областного МЧС, угрозы возникновения повторного горения нет. Сейчас на месте работают 9 спасателей и 3 машины, идет проливка.

Местные жители, помимо версии о поджоге, не исключают и вероятность несчастного случая: в бору работают лесорубы, которые могли кинуть окурок или развести костер.

- Там люди не только работают, но и живут. Поставили себе палатку, диванчик притащили. Возможно, что и рабочие как-то причастны к пожару: не специально, а случайно подпалили лес, - говорят жители ближайших деревень.