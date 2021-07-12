«Ярославский спайдермен»: мужчина перелез с балкона на балкон многоэтажки

Мужчина перелезал с балкона на балкон на высоте 8 этажа. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль"

Ярославцы сняли на видео экстремальщика, который перелез с одного балкона на другой. Все действо происходило на высоте примерно 8 этажа.

- Батова 3, корпус 4. Человек с балкона одного подъезда перебрался на балкон другого подъезда. Какое-то время светил фонариком на балконе. Затем открыл дверь в комнату с балкона и вошел в квартиру, - рассказывает подписчица в группе «Жесть Ярославль».

С балкона на балкон мужчина перебирался при помощи троса.

В комментариях ярославцы предложили автору видео вызвать полицию, ведь это мог работать вор.

- Ну, или это дерзкое ограбление (народ на улице гуляет), или просто такой способ домой войти. Но ключевое – у него в руках фонарик.

Были выдвинуты и другие предположения:

- Любовник.

- Может ключи забыл.

- Паркур!

А кто-то даже осудил автора поста, сказав, что она сует нос не в свои дела.