Погода в Ярославской области: жара в рабочие дни и ливни в выходные

Синоптики рассказали о погоде на эту неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области вновь установилась аномальная жара. И, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», продержится она около недели.

- Ночами будет не ниже +16…+21 градуса, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до +30…+35 градусов, - предупреждают специалисты. - Тем не менее, крышку этого парникового котла все-таки сорвет в следующие выходные, когда, наконец-то, прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы (отдельные внутримассовые кучево-дождевые облака во второй половине недели – не в счет), что немного освежит воздух к воскресенью до +25…+30.

По прогнозам Центра, этот июль окажется одним из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов. Дожди ожидаются только в последней декаде месяца, да и то кратковременные. Осадков выпадет лишь 50% от положенной нормы.