«Остановка в Советский Союз»: в Ярославле бездомные сделали из остановки комнату

В Ярославле остановку общественного транспорта на улице Чехова облюбовали бездомные. На «стены» повесили картины, а на «пол» постели ковер. Фото павильона сделал депутат муниципалитета Ярославля Сергей Зубов.

- Остановка в Советский Союз! Улица Чехова, 11 июля 2021 года, - написал на своей странице ВКонтакте депутат.

Когда делались снимки, так называемых хозяев комнаты дома не было. Недалеко от этого места, буквально в сотне метров, находится дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства и занятий. В ночлежке бомжи могут находиться только ночью, а днем предоставлены сами себе. Вот, видимо, они и решили устроить себе на остановке жилье. Правда, вряд ли такое соседство понравится пассажирам.