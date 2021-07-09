В Ярославле сняли асфальт на дороге, которую отремонтировали по нацпроекту

На Красноперевальском переулке вскрыли асфальт, который уложили по нацпроекту в 2019 году. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Ярославль"

В Ярославле на Красноперевальском переулке вскрыли асфальт, который уложили по нацпроекту в 2019 году. При ремонте дороги подрядчики залили рельсы, но не учли того факта, что раз в пару лет рельсы используются военными для учений.

- Переулок Красноперевальский, отремонтированный. Сняли асфальт на железнодорожном переезде. Неужели изначально нельзя все сделать нормально? И такая же ситуация на улице Куропаткова в районе река Нора, - написал ярославец в группе "Подслушано Ярославль".

Дорога из-за вырытых рельсов очень сильно пострадала. От неровностей в покрытии калечатся авто ярославцев.

- Ехал там. Увидел впереди едущую машину и начал тормозить. Если бы авто не было впереди, у моей машины колеса бы, наверно, отвалились, - пишет местный житель.