В Ярославле закрывают гостиницу «Юбилейная»

С 25 июля гостиница будет закрыта Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле закрывается легендарная гостиница «Юбилейная». Ей осталось доработать последние две недели, после чего туда перестанут заселять постояльцев.

На продаже здание гостиницы и земля стояли около четырех лет за цену в 500 миллионов рублей. И вот нашелся покупатель. Известно, что планируется провести реконструкцию, а что будет в помещениях уже почти бывшей гостиницы после масштабного ремонта, решит новый собственник.

На сайте отеля уже появилось сообщение о прекращении работы:

- В связи с постановкой на реконструкцию на длительный срок, гостиница «Юбилейная» прекращает свою работу с 25 июля. Все бронирования с проживанием до указанной дыта остаются в силе.

Гостиница «Юбилейная» была открыта в Ярославле в 1973 году. Здесь находятся более 200 номеров: от эконом-класса до апартаментов. Также в гостинице располагаются четыре конференц-зала, в том числе, и один из самых больших в Ярославле.