На благоустройство Углича потратят 30 миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Угличе по нацпроекту «Жилье и городская среда» обустроят три двора, а также общественную территорию. На это потратят 16 миллионов рублей. В городе завершается благоустройство парка Детства. Здесь осталось сделать проезды, пешеходные и велодорожки, детский веревочный городок, качели, столы для игры в шахматы и нарды. Стоимость проекта составляет 7,8 миллионов рублей. Помимо этого, 18 миллионов рублей направлено на облагораживание Красноармейского бульвара и парка Учителей.

Вообще в Ярославской области в 2021 году будет благоустроено 111 дворовых и 50 общественных территорий в 41 муниципальном образовании. На это собираются выделить 472,7 миллионов рублей.

- Благодаря экономии удалось увеличить количество объектов. И уже есть реализованные проекты. Это 20 дворовых и 12 общественных территорий в Борисоглебском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Некоузском, Некрасовском, Пошехонском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском, Ярославском районах, в городском округе Переславль-Залесский, Рыбинске, Ярославле, - сообщил заместитель Председателя правительства области Виктор Неженец. – Сейчас работы ведутся на 67 дворовых и 29 общественных территориях.