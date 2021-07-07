В Ярославской области 30-летний мужчина утонул в Волге Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тутаеве обнаружено тело 30-летнего мужчины, который утонул, купаясь в Волге. По предварительным данным, он был в нетрезвом состоянии, но все равно пошел в воду.

- В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.