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Происшествия7 июля 2021 17:20

В Ярославской области 30-летний мужчина утонул в Волге

Он был нетрезв
Анастасия Голубева
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В Ярославской области 30-летний мужчина утонул в Волге

В Ярославской области 30-летний мужчина утонул в Волге

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тутаеве обнаружено тело 30-летнего мужчины, который утонул, купаясь в Волге. По предварительным данным, он был в нетрезвом состоянии, но все равно пошел в воду.

- В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.