В Ярославской области зафиксировано 6 новых очагов африканской чумы свиней Фото: Виктория МИНАЕВА

В Ярославской области выявлены новые случаи заражения африканской чумой свиней. Больные животные обнаружены в населенных пунктах Ростовского, Борисоглебского, Угличского, Первомайского и Любимского районов.

- В настоящее время специалистами государственной ветеринарной службы проводятся мероприятия по ликвидации очага африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни, - сообщили в департаменте ветеринарии Ярославской области. - Вирус африканской чумы свиней распространяется с высокой скоростью. Проводить лечебные мероприятия запрещено, единственный выход – полное уничтожение зараженных особей. Адекватного способа лечения свиней, которые больны африканской чумой, на данный момент не существует.

С начала годы в Ярославской области зафиксировано 10 случаев заражения африканской чумой свиней.