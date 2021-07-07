Рыбинский спортсмен взял серебро на чемпионате России по триатлону Фото: Правительство Ярославской области

В прошедшие выходные в городе Белово Кемеровской области состоялись чемпионат и первенство России по триатлону. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов со всей страны.

- В юниорской мультиспортивной гонке на старт вышли 58 атлетов, среди них был и рыбинец Ярослав Кузьмин. Он успешно преодолел дистанцию: заплыв 750 метров в Беловском водохранилище, велогонку в 20 километров и пятикилометровый беговой этап, на котором показал лучшее время. Ярослав сумел обогнать более старших ребят и завоевать серебро турнира, - рассказали в правительстве области.

Помимо победы на чемпионате, Ярослав Кузьмин выполнил норматив Мастера спорта России.