Задушил собственными руками: ярославец убил свою 70-летнюю мать Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

50-летний житель Фрунзенского района Ярославля обвиняется по статье «Убийство». По версии следствия, мужчина находился в квартире со своей матерью, между ними произошла ссора, и он задушил 70-летнюю женщину руками. Пенсионерка, по состоянию здоровья, не могла самостоятельно передвигаться и была прикована к постели.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.