В Ярославле пропали 26-летняя девушка и 45-летний мужчина

В Заволжском районе Ярославля пропала 26-летняя Анастасия Митилева. Фото: группа ВКонтакте "Ярославль/ЗАВОЛГА:Нижний,Средний поселок,Тверицы", Анна Опекунова

6 июля Заволжском районе Ярославля пропала 26-летняя Анастасия Митилева. Вчера около 16:00 девушка ушла из дома и до сих пор о ее местоположении ничего неизвестно.

Анастасия среднего роста и худощавого телосложения, носит русые волосы, глаза у девушки светло-серые. Была одета в джинсовые жилетку и шорты, обута - в босоножки с блестками. Вы можете узнать пропавшую по ярким приметам: пирсингу в носу и татуировкам на руках и бедрах.

Также в Ярославле со 2 июля идут поиски 45-летнего Виталия Рябова. Мужчина пропал пять дней назад.

Приметы Виталия: рост 183 сантиметра, среднее телосложение, волосы русые с сединой, глаза карие.

Идут поиски 45-летнего Виталия Рябова. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Если вы располагаете информацией, которая поможет найти Анастасию Митилеву и Виталия Рябова, то просим сообщить об этом в полицию по номеру 102, либо по телефону горячей линии поискового отряда "Лиза Алерт": 8 (800) 700-54-52.

Также вчера в Ярославле нашли двух подростков, которые пропали в Тутаеве.