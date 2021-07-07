В рыбинский Спасо-Преображенский собор привезут список с Валаамской иконы Божией Матери

Принесение святого образа в собор запланировано на 7 июля в 10:15 утра. Фото: Администрация Рыбинска

В рыбинский Спасо-Преображенский собор будет передан список с Чудотворной иконы Божией Матери, освященный на Валааме. Сама икона Валаамской Божией Матери была написана в 1878 году иеромонахом Алипием, уроженцем Рыбинска.

- Работа над списком для Рыбинска заняла полгода. Список был сделан с оригинала, который хранится в Финляндии, на новом Валааме. В конце июня икона отправилась на старый Валаам, где 2 июля она была освящена в Спасо-Преображенском соборе, - рассказали в администрации Рыбинска.

Принесение святого образа в собор запланировано на 7 июля в 10:15 утра.