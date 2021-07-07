Нашли в Ярославле: прекратили поиски сбежавших из госучреждения Тутаева подростков

Поиски двух подростков 12 и 13 лет, которые вчера, 6 июля, сбежали из госучреждения Тутаева, прекращены. С ребятами все в порядке.

Нашли подростков в Заволжском районе Ярославля. Как они туда попали и почему решились на побег, предстоит выяснить следователям регионального СКР.

- В поисковых мероприятиях принимали участие следователи, криминалисты, сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательных организаций. Благодаря совместным действиям, подростки были найдены. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства исчезновения несовершеннолетних, - пояснили в ведомстве.