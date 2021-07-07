26-летнюю ярославну подозревают в краже денег у пенсионеров

Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле полицейские задержали 26-летнюю женщину, которую подозревают в воровстве у пенсионеров. Злоумышленница подходила к пожилым ярославцам с просьбой позвонить с их телефона, чтобы связаться с родственником. После говорила жертвам, что не может дозвониться и просила отправить СМС.

- Получив согласие на сообщение, пользуясь банковским сервисом, женщина осуществляла перевод денежных средств, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Как сообщили в полиции, ярославна причастна к восьми таким преступлениям - общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.