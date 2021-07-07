Из-за аварии на улице Дачной Заволжский район встал в пробку

Авария произошла в Заволжском районе. Скриншот с видео

Утро 7 июля для жителей Заволжского района началось с пробки. Из-за аварии рядом с остановкой «улица Дачная» парализовало движение в сторону центра.

Известно, что столкнулись два автомобиля - "Мерседес" и "Тойота", "Мерседес" от удара перевернулся. На месте уже работают сотрудники полиции, стоит машина реанимации.

- Сообщение о ДТП поступило в 09:45. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Яндекс.Карты показывают плотную пробку в Заволжском районе на съезде с моста. Стоят Тверицкая набережная, Урочская улица, Октябрьский мост.