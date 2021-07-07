Рыбинца ждет наказание за попытку подкупить инспектора ГИБДД

Горе-ученик раскаялся в содеянном. Фото: Алексей БУЛАТОВ

49-летний житель Рыбинска решил сдать на права. На свои силы мужчина не сильно рассчитывал, поэтому припас 25 тысяч рублей для своего экзаменатора.

- Преступление не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам, так как его противоправные действия были пресечены в установленном законом порядке, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Следователи собирают доказательства по делу. Горе-ученик раскаялся в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.