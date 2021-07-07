«Мне нужна полиция»: жительница Ярославля легла посреди проезжей части

Пенсионерка легла на дорогу и требовала полицию. Фото: Влада Красоткина

6 июля, 23:00 часа, ничего не предвещало беды, но в сторону Дзержинского района Ярославля промчались машина скорой помощи и реанимации.

На пешеходном переходе рядом с остановкой «Онкологическая больница» лежала пенсионерка. Вокруг женщины бегали перепуганные очевидцы - никто из людей не понимал, что произошло.

- Женщина шла по пешеходнику и резко легла на дорогу. Я выбежал из машины и предложил помощь. Думал, что ей плохо стало, но пенсионерка в сознании была и потребовала вызвать полицию, - рассказывают очевидцы о произошедшем корреспонденту «КП-Ярославль».

Через несколько минут приехали полицейские, врачи скорой помощи и реанимации. Но даже после появления стольких спецслужб ярославна не призналась, зачем легла посреди магистрали и требовала встречи с правоохранительными органами.

- Второй раз за сегодня поступает вызов касательно этой женщины, - сообщили полицейские.

К счастью, история закончилась благополучно - женщина не получила травм после своей выходки. Врачи скорой помощи забрали ее на обследование, а после того, как ярославну осмотрят, ей помогут добраться до дома.