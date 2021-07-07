В Ярославской области без вести пропали два подростка Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ищут двух подростков, сбежавших из госучреждения в Тутаеве. О пропавшем Иване Коневском "Комсомольская правда" сообщала вчера, 6 июля, но оказалось, пропал не он один. Вместе с ним ушел старший приятель - 13-летний Александр Полетаев.

Сейчас в госучреждении, где проживают дети, проводится проверка. Следователи устанавливают, почему ребята сбежали и куда они могли пойти.

Приметы подростков: Александр Полетаев: на вид 13 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет: черная кепка, серая футболка, черные шорты и зеленые кеды.

Иван Коневский: на вид 12 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Был одет: черная кепка, серая футболка, черные шорты, черные сандалии. Если вам что-либо известно о местонахождении ребят, просьба сообщить по телефону дежурного по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по номеру 8-962-209-00-08.