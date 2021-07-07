От Ярославской области на Олимпиаду в Токио поедут два спортсмена: Кирилл Абросимов и Анастасия Галашина

3-кратный чемпион Европы по плаванию на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км Кирилл Абросимов. ФОТО: страница Дмитрия Миронова, Фейсбук

Два ярославских спортсмена - пловец Кирилл Абросимов и стрелок Анастасия Галашина - поедут на Олимпиаду, которая пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио.

- Кирилл Абросимов – пловец на открытой воде и Анастасия Галашина – представительница стрелкового спорта будут защищать честь нашей страны на самом высоком уровне. Всего начиная с летних Олимпийских игр в Мехико 1968 года обладателями высших наград стали 18 спортсменов из нашей области. Побеждали мы и в пулевой стрельбе, и в легкой атлетике, и в конном спорте. Гордимся нашими спортсменами и будем болеть за них на Олимпиаде в Токио, - написал на своей странице в "Фейсбуке" глава области Дмитрий Миронов.

Возможно, что на Олимпиаде выступит еще одна представительница Ярославского региона Карина Метелькова. Она включена в предварительный состав сборной команды России по художественной гимнастике. Участие паралимпийских спортсменов пока не подтверждено.