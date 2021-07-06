В Ярославской области ищут пропавшего 12-летнего подростка

В Ярославской области пропал ребенок. ФОТО: группа ЯрСпас ВКонтакте

В Ярославской области начались поиски 12-летнего Ивана Коневского. Сегодня, 6 июля, мальчик ушел из государственного учреждения в Тутаеве и перестал выходить на связь.

На вид Ивану 12 лет, рост 150 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Был одет в футболку, шорты, сандалии, на голове кепка. Вся одежда черного цвета.

Если вы видели подростка сегодня, сообщите в полицию по номерам 02, 102 или 112 или на горячую линию ЯрСпас 8-910-964-08-38.