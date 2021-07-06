В Ярославской области начался второй этап приема детей в первые классы Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 6 июля начался второй этап приема детей в первые классы. Подать заявление родители могут в любую из школ, независимо от места регистрации ребенка. Конечно, при условии, что в образовательном учреждении есть свободные места.

Второй этап продлится до 5 сентября. Заявление можно подать несколькими способами:

- лично,

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,

- по электронной почте школы,

- через официальный сайт школы,

- с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.

- Второй этап предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории, и в течение этого этапа можно подавать заявления в школы другого района. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. Информация о вакантных местах размещена на сайтах и информационных стендах образовательных организаций, - пояснила директор областного департамента образования Ирина Лобода.