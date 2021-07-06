В Рыбинске обновили фасад Лоцманской биржи

Подрядчик покрасил фасад Лоцманской биржи. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начали делать первые шаги к реставрации Лоцманской биржи. Совсем недавно подрядчик покрасил фасад объекта культурного наследия 19 века в белый цвет. Немного позже краской освежат дверные проемы, заменят баннеры на окнах и приведут территорию в порядок.

- Проект реконструкции разработан в 2013 году. При этом сложность ремонта увеличивается с каждым годом. Необходимо восстановление старых конструкций, усиление фундамента, - рассказал заместитель начальника управления строительства Михаил Миронов.

Работы еще много: нужно восстановить подпорную стенку со стороны набережной, укрепить фундамент, установить перекрытие и перегородки, провести внутреннюю отделку здания, обновить водосточную систему и решить вопрос по кровле.

Сейчас подрядная организация делает пересчет сметной стоимости в текущие цены и ищет источники финансирования для продолжения работ.